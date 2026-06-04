IMP.の鈴木大河（27）が主演する舞台「曲がれ！スプーン」が4日、東京・水道橋のIMMTHEATERで幕を開けた。町外れの喫茶店「カフェ・ド・念力」で、さまざまな超能力を持つエスパーたちがこっそりパーティーを開催する物語。痩せた男・神田が店に迷い込み、思わぬ方向へストーリーが展開していく。舞台初主演の鈴木だが「稽古をやっていく段階から皆さんと凄く楽しくやらせていただいて、本当に楽しい舞台になるだろうなと