ＪＲグループ各社の労働組合で構成するＪＲ連合は４日、２０２６年春闘の結果を発表した。ＪＲ各社の７労組はいずれも、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を獲得した。集計可能な６労組のベアは平均９９８６円（３・０５％）、定期昇給を含む賃上げ平均は１万６５３２円（５・０５％）だった。また、ＪＲ各社の子会社などの労組では、４月末時点で８９労組中６０労組で妥結し、このうち５７労組でベアを獲得した。Ｊ