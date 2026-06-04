ＢＴＳが４日、公式ＳＮＳで「２０２６ＢＴＳＦＥＳＴＡ」開催を知らせる７人の新ビジュアルをサプライズで公開し、世界中のＡＲＭＹ（アーミー＝ファン呼称）を喜ばせた。今回公開された写真は、メンバーがさらに成熟したルックスと完璧なスタイリングを披露し、見る者の視線を一瞬で引きつけた。これと同時に写真撮影の様子を記録した映像も公開され、撮影の合間にメンバーの談笑している場面が収められている。集合写