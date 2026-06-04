5月22日、岐阜・安八町でコンビニ強盗事件が発生しました。岐阜県警が公開したコンビニの防犯カメラ映像を見ると、頭にタオルを巻いた男がレジの辺りをのぞき込んでいるように見えます。男は店員に果物ナイフのようなものを突き付けてカウンターの中に侵入。レジ袋に入った菓子パン1個とたばこ1箱を奪って逃走したということです。年齢は50代から60代くらい。身長170cmほどで、警察は行方を追うとともに情報提供を呼びかけています