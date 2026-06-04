見ごろを迎えたハナショウブ。城の斜面のアジサイと競演している＝４日、小田原城址公園梅雨のシーズンを控え、小田原城址公園（小田原市城内）のアジサイとハナショウブが見頃を迎えた。白や青、紫の花々が織りなすコントラストが訪れた人の目を楽しませている。本丸東堀の花菖蒲（はなしょうぶ）園に植えられた約１万株のハナショウブが濃淡の美を表現し、それを斜面から見下ろすように約２５００株のアジサイが咲き誇る。い