お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうが主催する音楽フェス「ＹＡＴＳＵＩＦＥＳＴＩＶＡＬ！２０２６」（２０、２１日開催）は４日、イリュージョニストのプリンセス天功が、ホワイトライオンを同伴させる意向を示していた件について、ワイトライオンの出演を見送ると発表した。３日の会見で天功はユニットの曲を披露するために?ＫＩＮＧ?と名付けたペットのホワイトライオンを会場に連れて行こうとしていること