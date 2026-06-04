タレントのつるの剛士（５１）が４日に自身の「Ｘ」を更新。少子化問題について語った。２０２５年の日本人の出生数は約６７万人。統計開始以降で過去最少を更新した。つるのは、高市早苗首相が少子化について「非常に厳しい状況だと思う。私は人口減少は静かな有事、大切な課題だと捉えている」と受け止めたと報じる記事を添付すると持論を展開。「異次元の少子化。子どもの給与明細を見せてもらうと、税金や社会保険料の引