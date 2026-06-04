ジャルパックは6月3日、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」にて、日本ワインの現場や取り組みを深く学び、自身の理想とするワインを探求するクラスを開講した。ジャルパック「日本ワインクラス未来を見据えたワインづくりの世界〜見て、味わい、感じて、知る〜」安心院葡萄酒工房まずは座学プログラム。講師は、安心院葡萄酒工房を現在の姿にまで築き上げた工房長・古屋浩二氏と、日本ワインブドウ栽培協会・代表理事