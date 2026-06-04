米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（コネチカット州リッチモンド）が３日（日本時間４日）に放送され、首の治療で欠場中の?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）が、次週大会で復帰することが発表された。かねて首に負傷を抱えながら試合を続けてきたが、ドクターストップがかかり５月１３日に「首のメンテナンスのため、約１か月間、欠場させていただくことになりました」とのコメントを出した。一方で、毎年恒例のオーエン