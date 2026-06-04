142万回以上視聴され12万「いいね」を獲得しているのは、猫と一緒に夜を過ごしているという飼い主さんの姿。うらやましすぎる光景に、視聴者からは「添い寝、たまらないですよね」「これって幸せっていうんですよね？」などのコメントが集まっています。 【動画：寝る時間になると『ベッドの上にくる猫』→布団をめくってあげると…恋人同士のような『まさかの光景』】 そろそろ寝る時間 TikTokアカウント「こじたんの主」