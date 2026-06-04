おやつタイムは、猫ちゃんたちにとっての楽しみのひとつ。そんなおやつを目の前にした猫ちゃんの反応が可愛すぎると、表示回数34万回を超えて癒やしを届けています。先輩猫ちゃんがおやつを貰っている姿を見て待ちきれなくなってしまった後輩猫ちゃんの光景には、「たくさんあげたくなっちゃう」「待ちきれない姿が可愛い♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：おやつをもらう先輩猫→となりにいた『後輩