高市内閣は「飲食料品の消費税2年間減税」を、ゼロではなく税率1％にして来年2027年4月から実施する方向で動き出した。2026年6月3日放送の「報道ステーション」（テレビ朝日系）で、大越健介キャスターはこれを「壮大なバラマキ」と痛烈に批判した。厳しい表情で。語気を強めて訴えるように「本来、社会保障の財源であるはずの消費税を、物価高対策のために減税するというものですけれども......」と前置きしたうえで、こう指摘し