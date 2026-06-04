リーズのアウェーユニフォームがお披露目された日本代表MF田中碧が所属するイングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドが6月4日、2026-27シーズンに向けた新アウェーユニフォームを発表した。今回発表されたユニフォームは、街の400周年とその誇り高き遺産に対する大胆なトリビュートとしてデザインされた。鮮やかな黄色を基調としており、中央にはレッドブルのロゴ、右胸にはアディダスオリジナルスのロゴ、左胸には