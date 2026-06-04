キャンプ地のメキシコ・モンテレイでの一幕北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月3日、メキシコ・モンテレイで事前キャンプをスタートした。現地メディア『REFORMA』は、カフェを訪れた選手たちが少年にサインをプレゼントする様子を公開。「笑顔を引き出すニュース」「日本は別次元だ」など注目を集めている。『REFORMA』公式Xは、カフェでくつろぐDF長友佑都、MF堂安律、DF瀬古歩夢の3人が、現地の少年から