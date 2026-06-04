自然環境を保護しようと佐久市の高校生が4日、生態系に影響を与える特定外来生物「オオキンケイギク」の除草作業を行いました。佐久市の千曲川河川敷に生える「オオキンケイギク」は、北米原産の多年草で5月から7月に黄色い花を咲かせます。しかし、繁殖力が旺盛で古くから日本の自然の中で育った植物の環境を奪う恐れがあるとされています。4日は野沢南高校で学際探究コースを選択した2年生81人が除草作業を行いました。学