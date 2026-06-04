「ＴＯＢＥ」所属の７人組男性グループ「ＩＭＰ．」の鈴木大河が４日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで主演舞台「曲がれ！スプーン」（４日〜１４日＝同所、１７日〜１９日＝京都劇場）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登場した。初の主演舞台について「率直にうれしいです。たくさんの方に愛されたこの作品で主演をできることが本当に光栄。だけどその分プレッシャーも感じた」と回顧。一方で「キャストが決まった時に、いい意味