◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）福岡県出身の２５歳、出利葉太一郎（フリー）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６６をマークし、首位と１打差の２位と好発進した。台風から一夜明け、強風が吹いた難コースで好スコアをたたき出した。３番パー３は８メートル、４番パー４で５メートルをねじ込んで連続バー