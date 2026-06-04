2002年、主婦の高橋妙子さんが、岡山・津山市の自宅から連れ去られ行方がわからなくなってから、6月3日で24年。元医師で現在83歳になった夫が、悲痛な思いを明かした。「車で連れ回されて」残された電話の声妙子さんの夫・高橋幸夫さん：24年という年月で忘れ去られてしまっている。妙子が僕の元に返ってきてくれて、ちゃんとした弔いをしてやりたいというのが一番の今の願い。それしかない。妙子さんは24年前の6月3日に連れ去られ