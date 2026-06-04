国会では先ほど、今年度の補正予算案が衆議院を通過しました。【写真を見る】【速報】今年度補正予算案が衆議院で可決・通過中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模衆議院の予算委員会ではきょう、中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模の補正予算案が審議されました。中道改革連合は「具体的にやるべき政策が明らかにされないまま、予備費だけが積まれている」などとして組み替え動議を提出しましたが、否決されました。そ