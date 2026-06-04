爆発音とともに立ち上った黒い煙。ロシア第二の都市サンクトペテルブルク。3日、ウクライナ軍がドローン攻撃を加えました。当局は4人がけがをしたと発表。この日はプーチン大統領も参加する予定の国際経済フォーラムの初日でした。ウクライナのゼレンスキー大統領は、石油ターミナルなどを攻撃したことを公表。そのうえで、ドローンがロシア領内に約1100km入り込んだことを「我々は長距離攻撃で非常に大きな進歩をとげました」と評