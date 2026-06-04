女優で声優の戸田恵子（68）とアンタッチャブル山崎弘也（53）が4日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。戸田が山崎の意外な一面を暴露した。2人が家族ぐるみの付き合いと紹介され、スタジオは驚きに包まれた。戸田は山崎の意外な一面について「家では全くボケず、超子煩悩」と紹介した。「お子さん3人いらっしゃるじゃないですか。こうやって話してても、横からパパに何か言ってき