和歌山毒物カレー事件が発生するとマスコミは林眞須美死刑囚が犯人だと目星をつけた。逮捕に至るまでメディアスクラム（集団的過熱取材）により林家の平穏な日常生活は奪われた。その後も縁談が破談になるなど、事件とは無関係の浩次氏の人生に影を落とす。浩次氏はカレー事件の区切りを3つ挙げる。 林眞須美死刑囚の長男・林浩次（仮名）インタビュー（第1回）和歌山カレー事件の十字架を背負い続けた