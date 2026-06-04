和歌山毒物カレー事件が発生するとマスコミは林眞須美死刑囚が犯人だと目星をつけた。逮捕に至るまでメディアスクラム（集団的過熱取材）により林家の平穏な日常生活は奪われた。その後も縁談が破談になるなど、事件とは無関係の浩次氏の人生に影を落とす。浩次氏はカレー事件の区切りを3つ挙げる。 林眞須美死刑囚の長男・林浩次（仮名）インタビュー（第1回）和歌山カレー事件の十字架を背負い続けた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 3. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 4. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 5. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 6. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 7. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 8. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 9. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 10. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 3. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 6. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 7. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 8. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 9. 母子殺害 警察の不手際に非難
- 10. 出生数最低「非常に厳しい状況」
- 1. 冷蔵庫がマンジャロだらけ 証言
- 2. 記号「#」どう呼ぶ? 世代差あり
- 3. 贈り物を手放せるようになった訳
- 4. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 5. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 6. 容疑者夫婦の子 引き取り先は?
- 7. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 8. 22歳娘の暮らしに50代母ショック
- 9. 新聞紙は古い 濡れた靴の乾燥術
- 10. 困惑…浅草寺「超丸見えトイレ」
- 11. 自民、国民投票法改正案を国会提出へ 「速やかな審議入りを」
- 12. 野田首相また"ブーメラン発言"か
- 13. "幼稚すぎる"女性記者に批判殺到
- 14. 不明女児の母 中傷に苛まれた日
- 15. 「中国は共産主義国家として崩壊していってほしい」～石原慎太郎氏と海外メディア記者の質疑応答 - BLOGOS編集部
- 16. 【全文】「この法案がどうなろうと、主体的に動き始めた人はもう止まらない」～SEALDs奥田愛基氏らが会見 - BLOGOS編集部
- 17. 「売名行為に猛省求める」安倍晋三総理、菅直人元総理からの名誉棄損訴訟に勝訴 - BLOGOS編集部
- 18. リボ払いを重ねた20代女性の末路
- 19. 電動キックボード 7月新ルールへ
- 20. DJ SODAに「反日当たり屋」発言
- 1. 中国で化学兵器処理 邦人2人入院
- 2. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 3. 無知だった…旭日旗登場動画修正
- 4. 水牛 トランプ似でいけにえ回避
- 5. 希で遺灰まく…住民から強い反発
- 6. 寄生バエの幼虫 生産に影響か
- 7. 親日行為者の財産 韓国で処分へ
- 8. 中国がNZ議員4人の入国を禁止
- 9. すき家でラーメン 試食レビュー
- 10. 米とイラン、攻撃の応酬が激化
- 1. 出戻り息子 歓迎する本当の理由
- 2. 東証から強制退場 好機か
- 3. 10年前のエアコンは本当にお得?
- 4. 世界初 ノドグロ「完全養殖」
- 5. エアトレード百害あって一利なし
- 6. 万博跡地サーキット建設可能性も
- 7. PayPay T&D子会社1300億円で買収
- 8. 小5で偏差値68の娘…4年前は40台
- 9. 日本の住宅 隙間だらけでも合法?
- 10. 伊藤園 緑茶原料の高騰に言及
- 11. インドは｢ロシアの格安原油｣で成長し､日本は｢物価高｣で自滅する…日本人をじわじわ貧困化させる"真犯人"
- 12. 東京都の出生数 10年ぶりに増加
- 13. 日経高騰もSBGだけ下落の理由
- 14. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化?
- 15. amanoppoから新作『ふんわりラトル』3種・『ベビーカーメリー アヒルさんとおでかけ』が登場
- 16. 孫氏が実践「10割アウトプット」
- 17. 思わず泣いた就活エピソード
- 18. 【兵庫県】県民性の“見本市”「なんでもあり」のおおらかさ
- 19. 香港株 ハンセン指数は０．７２％安の１７１７２．１３で取引終了
- 20. 住友大阪がしっかり、自社株１１６万８９００株を消却へ
- 1. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 2. この漫画・アニメのケータイが出たら買いたい！ 5000人アンケート！
- 3. 相談者の6割以上が高齢者。都が注意喚起。秋口に多い「褒め上げ商法」とは？
- 4. ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
- 5. 薄型テレビの音に不満ならまずはコレ! お手ごろ価格のサウンドバーJBL「BAR STUDIO」
- 6. Airbnbの開発チームが語るウェブサイトのAMP対応を諦めた理由
- 7. 「DREAME JAPAN」新製品発表会、日本未発売のスマートフォン「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」が展示
- 8. Google「Gemma 4 12B」発表 16GB環境でローカル実行可能、26B MoEに迫る性能
- 9. 省電力ミニPCでここまで使える？安定稼働が魅力の『GMKtec G11』を実機チェック
- 10. 豪華すぎるROGの特別限定モデル
- 11. 2007年3月13日のヘッドラインニュース
- 12. 高さ9cmのハイヒールを履いた女性たちが全力疾走するレースの写真
- 13. 【トレンド用語特集】イジメや犯罪の温床に！暴走する学校裏サイト
- 14. 2007年11月29日のヘッドラインニュース
- 15. 「塩」をテーマにしたファミリーマート 男のスイーツ第10弾試食レビュー
- 16. カプチーノにラテアートを描く専用プリンタ
- 17. 76年間無事故だったおじいさん、ポルシェ2台と衝突するも無傷で生還
- 18. 【トレビアン動画】自動改札機の上の寝る『改札ねこ』が可愛すぎる
- 19. ピンホールカメラで6ヶ月かけて撮影した幻想的な風景写真
- 20. 『エンタープライズ号』でアーティストが競演：画像ギャラリー
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 3. 平野美宇めぐる報道 チーム声明
- 4. 大谷が6勝目 捕手「すごいよ」
- 5. 大丈夫か? 大谷の仕草に不安視
- 6. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 7. 驚異の0.74 二刀流で大谷が躍動
- 8. 菅野智之に球宴出場の可能性
- 9. 浦和 オナイウ阿道への処分発表
- 10. 韓国代表 FIFAランク100位に苦戦
- 11. 【ＤｅＮＡ】俳優・山本美月さんが２３日スペシャルゲストに セレモニアルピッチに挑戦
- 12. W杯 水筒持ち込み全面禁止に
- 13. リケルメはやりすぎた？ ロドリとハーランドの獲得を公約として掲げるも……
- 14. 【安田記念／全頭診断】人気一角に「2.2.0.1」高好走率データ浮上 ”枠次第で”7歳馬も押さえ必須
- 15. 張本智和「許されない扱い」直面
- 16. 阿部氏の後継者候補 現役選手か
- 17. 仏杯優勝＆仏リーグ2位に導いたRCランス指揮官、クリスタル・パレス新指揮官就任へ
- 18. 大谷翔平が6回0封も「厳しいな」
- 19. アーセナル、「完全復刻を希望したい」9つの名作ユニフォーム
- 20. 佐藤容疑者 選手4人の名前供述か
- 1. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 2. 櫻井翔「東京公演」の難しさ語る
- 3. 飯島直子が24歳年下と飲み報告
- 4. オスカー 尾碕真花の主張に反論
- 5. 今井翼に異変？関係者も心配か
- 6. 表参道にジョングク ファン殺到
- 7. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 8. 元教授 ソープで元看護師を希望?
- 9. 木村拓哉とろろ爆食「嫌いでは」
- 10. 嵐の発売前DVD まさかの「転売」
- 1. 「加齢臭が強くなる」原因は
- 2. 「有能な男」が育休を取った結果
- 3. スタバ 贅沢な2つのフラぺが登場
- 4. 資生堂 洗顔「肌グミ」再登場
- 5. 「白」コンセプトの新スイーツ
- 6. 10の質問でわかる【恋愛尽くし度】好きな人には尽くす派？ 尽くされたい派？
- 7. こんな妻には愛想尽きます。夫が絶句する「妻の幻滅行動」４つ
- 8. ジュエリーブランド「ノジェス」が終了、7月から実店舗やECモールを順次クローズ
- 9. 「アスパラあったら絶対コレにする！」暑い日にもさっぱり食べられる！簡単アスパラレシピ2選
- 10. 関わらないようにしよう…。男性が女性から距離を置くようになる「原因」
- 11. 上手な人はどこが違う？ ジャケットで「普通だけど可愛い」コーディネートの作り方
- 12. 【足元コーデ】映画デートには袖ファー×ピンクとラクチン太ヒールで
- 13. 12星座【女社長】ランキング 天秤座は“女性ならではの視点”で大成功！
- 14. 働く女子のこだわり睡眠アイテム&改善術！睡眠の質を上げてくれるピローミストなど、注目アイテムをピックアップ。
- 15. 「何で番号知ってるの!?」縁を切ったはずの義母から突然の電話攻撃!!復縁の原因は夫が節約生活に耐えられなかったから!?【作者に聞いた】
- 16. 【東京都新宿区】現役プロのヘアメイクが手掛けるサロンがオープン！新宿三丁目駅直結の便利な立地
- 17. 乾く前に“水分を仕込む”。40代からの肌を救う「￥3,000以下の高保湿化粧水」３選
- 18. 【松のや】33％オフは残り約10万食！公式Xがお得なクーポンの延長を発表
- 19. 「もぉー!」トリンドル 夫に怒り
- 20. 終活のためアパートを…現実直面