6月4日（木）は九州北部や中国・近畿地方で梅雨入りの発表がありました。西日本では、これですべての地域で梅雨入りしたことになります。台風6号はすでに温帯低気圧化して東の海上に離れていますが、等圧線の間隔が狭く、東日本から北日本の太平洋側では波が高い状態が続いているため、高波には引き続きご注意ください。九州付近にある低気圧や前線の影響で西から活発な雨雲が広がり、金曜日の朝までは西日本では雨が降る所がある