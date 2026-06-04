立ち技格闘技「RISE」は4日、都内で「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISEラストフェザーウエイトスタンディングトーナメントFinal―」（6日、東京・EBARAWAVEARENAおおた）の直前会見を行った。準決勝に進出したRISEライト級王者の原口健飛（FASCINATEFIGHTTEAM）とYURA（DIATIGERGYM）、RISE世界スーパーライト級王者のペットパノムルン・キャットムーカオ（タイ）、ミゲール・トリンダーデ（ポルトガル）が