４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９４円６３銭（０・９７％）安の５万７５５円８０銭だった。２日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２３３銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、９３１円４４銭（１・３６％）安の６万７４７０円６９銭だった。前日の米国市場では、中東情勢の悪化で原油先物価格が上昇したことが嫌気され、主要な株価