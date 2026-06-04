お笑いコンビ、キュウが「第十一回キュウ単独公演『GET BACK!』」を東京、大阪、名古屋で開催する。9月8日に名古屋の今池ガスホール、同9日に大阪の扇町ミュージアムキューブCUBE01、同15、16日に東京の座・高円寺2で、ともに午後7時に開演する。ぴろ（40）は「今回の単独公演は、今までで一番“漫才の単独ではない”かもしれません。やり過ぎかな？いや、それくらいやってみようか、といった気持ちで挑みます。テーマは『大長編』