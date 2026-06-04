物理の法則を利用して下水道のゴミの流出を大幅に削減する、東京都が開発した装置が改めて世界で注目されている。東京都では、汚水と雨水を同じ1本の下水道管で流す合流式下水道の方式がとられている。この方式は日本では東京や大阪、世界ではニューヨーク、パリ、ロンドン、など、古くから市街化が進展した大都市で採用されている。この方式は弱い雨の日には道路の汚れ等も下水処理できる点が優れている一方、大雨が降ると下水が