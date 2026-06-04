◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神-西武(4日、甲子園球場)阪神の西勇輝投手が1500奪三振を達成しました。1500奪三振まであと「3」という状況でこの日の先発マウンドに上がった西投手。初回、先頭のカナリオ選手を幸先よく空振り三振にとります。2回には平良海馬投手を外角のカーブで見逃し三振にとり、記録達成まであと「1」とします。記録を目前とした3回にはカナリオ選手を緩いカーブで見逃し三振にとり、プロ野球史上61人目の1500奪