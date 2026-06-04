IMP．鈴木大河（27）が4日、都内のIMM THEATERで、この日開幕の初主演舞台「曲がれ！スプーン」（14日まで、同所など）の公開ゲネプロと開幕前会見に登壇した。00年に「冬のユリゲラー」というタイトルで初上演され、05年にフジテレビ「劇団演技者。」でドラマ化、09年には長澤まさみ主演で映画化もされたサイキック・コメディー。超能力者たちが集う喫茶店が舞台で、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役を務めた。コメディーも