スタンダードプードルさんと男の子の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で169万1000回再生を突破し、「幸せ空間すぎる」「羨ましい…」「心は子犬だね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『無理があるｗｗ』5歳の男の子に"抱っこして！"と迫る大型犬→自分のサイズ感を全くわかっていない光景】 抱っこをねだった相手は… TikTok