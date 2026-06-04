リングドッグを務めたわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で111万7000回再生を突破し、「本番に強い！！」「歩くスピードも完璧すぎる」「全員ニッコニコでホッコリ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：結婚式のリハーサルで歩くことができなかった犬→本番を迎え、ドアが開くと…涙溢れる『素敵すぎる光景』】 結婚式のリングド