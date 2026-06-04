山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。山形市では路上にいるクマが目撃されています。 【写真を見る】東北各県や国が連携しクマの個体数管理を進める方針きょうも県内でクマの目撃情報寄せられる（山形） こうした中、東北各県や国が会議を開き、連携してクマの個体数管理をなどを進める方針が確認されました。 山形市によりますと、きょう午後１時過ぎ、山形市妙見寺でクマが目撃されました。クマは１頭で道路上に