ＴＵＹでも放送中「水戸黄門」の飛猿が山形にやってきました！ 【写真を見る】「水戸黄門」の飛猿が山形にやってきた！俳優・野村将希さんが“恩返し”で全国のファンのもとへ（山形・米沢市） 「飛猿」こと俳優の野村将希さんが県内の高齢者施設を訪れ、利用者を笑顔にしてくれました。 水戸黄門の裏話や、元気の秘訣も伺いましたよ。 俳優・野村将希さん「静まれ静まれ！」 颯爽と姿を現したのが「水戸黄門」の飛猿役でもお