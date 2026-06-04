持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、6月新商品のTVCM『アジフライのりタル弁当&ミニ冷やしわかめうどん』篇を順次放映している。ほっともっと「アジフライのりタル弁当」「アジフライのりタル弁当」(550円〜)は、大きなアジフライとちくわがのった新しいのり弁。メインの「アジフライ」はボリュームがあり、ふっくらとした食感が特長。別添のタルタルソースをかければ、より一層ごはんが進む味わいにな