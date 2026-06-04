北海道苫小牧市のビルで飲食店の看板を燃やしたとして、２６歳の男が再逮捕されました。苫小牧では不審火が相次いでいて、警察が関連を調べています。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区の竹内陸容疑者です。竹内容疑者は５月１４日、苫小牧市のビルの１階ホールで、飲食店の看板を燃やした疑いがもたれています。竹内容疑者は５月１４日、市内のアパートで段ボールに火をつけ、壁を焼いた疑いでも逮