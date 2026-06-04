パスタ専門店「ジョリーパスタ」はこのほど、「冷製パスタフェア第1弾」を開催。6月4日より、極細パスタ“カッペリーニ”を使用した冷製パスタ3品を販売している。ジョリーパスタ「“冷製カッペリーニ” たっぷり海老の明太子ソース」(1,309円)「冷製パスタフェア第1弾」では、冷やしても硬くなりすぎず、程よい弾力を楽しめる極細パスタ“カッペリーニ”を使用した冷製パスタ3品が登場。まずは「“冷製カッペリーニ” たっぷり海