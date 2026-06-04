◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、ツアー１勝で選手会長の阿久津未来也（フリー）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６５をマークし、４年ぶりの単独首位発進を決めた。１打差２位に坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）、出利葉太一郎（フリー）、小田祥平（前田道路）、池村寛世（ともよ、