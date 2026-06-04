ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが後輩男性アナとのランチショットを公開した。江藤アナは４日、自身のインスタグラムを更新。「社食の入り口でばったり会って小沢アナとランチ（初めて、社食で食べました）」と記し、同局の小沢光葵（こうき）アナと社員食堂でランチするツーショットをアップ。「ひるおびもＴＨＥＴＩＭＥ，も同じで、世界陸上のデビューがブダペストで一緒だった小沢アナのことを『世陸の同期』と思っていま