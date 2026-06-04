◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）阪神・西勇輝投手がプロ野球史上６１人目の通算１５００奪三振を達成した。０―１の３回無死。先頭のカナリオから見逃し三振を奪い、節目に到達した。三重・菰野高校から２００８年ドラフト３位でオリックスに入団。プロ初奪三振は２００９年９月２５日・ロッテ戦（千葉マリン）で、西岡剛からだった（見逃し三振）。昨年は右膝の故障もあって１登板に終わった