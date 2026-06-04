◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２回に同点の１１号ソロを放った。１点を追う２回１死で迎えた第１打席、オリックスの先発・エスピノーザの４球目のスライダーを捉えると打球はバックスクリーン左に飛び込む同点の１１号ソロとなり「打ったのはスライダー。コースに逆らわずに打てたよ。打てたことを神に感謝するよ。勝ち越せるように頑張るよ」と振