4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて行われた映画『Michael／マイケル』のジャパンプレミアのレッドカーペットに、ちゃんみな、香取慎吾をはじめ豪華芸能人が登場し、会場を沸かせた。来場したゲストは、中山秀征、希空、トリンドル瑠奈、アンミカ、水谷準、島田真央、トラヴィス・ペイン、米倉涼子、関口メンディー、川尻蓮(JO1)、ハリー杉山、綾小路翔(気志團)、ちゃんみな、香取慎吾ほか(登場順)。中山秀征トリンドル瑠奈トラ