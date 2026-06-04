大人気イラストレーター・絵本作家、くらはしれい氏の新刊が続々発売。7月には待望の初・作品集の刊行も控えています。どこかレトロなタッチで描かれる美しいイラストの数々。ぜひ紙の書籍でお楽しみください！この記事で紹介した本を読む■【新刊】お花のこどもたち366価格：2,640円お花のこどもたち366お花のこどもたち366366日の誕生花が、色とりどりのこどもたちになりました！ 人気イラストレーターくらはしれいさんと、俳優