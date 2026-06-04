Ｊ２ジュビロ磐田は４日、MF相田勇樹（２７）が右膝前十字靭帯断裂と診断されたと発表した。４月２９日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第１３節の松本山雅戦で負傷し、５月２７日に手術を受けた。トレーニング合流まで術後７か月程度の見込みとなっている。