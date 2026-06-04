八代税関支署は、7月から熊本空港の輸出・輸入の手続き体制を強化すると発表しました。この背景にあるのは半導体関連企業の進出です。 【写真を見る】熊本空港の輸出入体制を7月から強化半導体企業の進出背景に「審査官」配置で手続き短縮へ八代税関 今は福岡や関空・・・ 八代税関支署によりますと、現在、半導体関連の貨物の輸出入には、主に、福岡空港や関西国際空港が利用されていてます。 しかし、熊本県内に半導体関