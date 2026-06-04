税金クイズの例国税庁と日本サッカー協会（JFA）は、今月開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に関連する「税金クイズ」を共同制作し、東京都内で4日、発表イベントを開いた。JFAの宮本恒靖会長は「一見、難しそうに見えるが、小学生でも答えられるようなやさしさがあり、大人も勉強になる」と話した。クイズは「日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが入る1次リーグF組の中で、消費税率が1番高い国はどこか（正