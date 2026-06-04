◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―ロッテ（４日・神宮）ヤクルト・伊藤智仁２軍チーフ投手コーチが試合前のセレモニアルピッチに登場した。「はたらくひと応燕シリーズｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ洋服の青山」として開催されている今回のロッテ３連戦。洋服の青山が提供する球団公式スーツを身にまとった伊藤コーチは思い切り腕を振ったが、ワンバウンドで捕手のミットへ。「スライダーを投げ損なった」と悔しが