◇交流戦阪神―西武（2026年6月4日甲子園）阪神・西勇輝投手（35）が4日、西武戦（甲子園）でNPB通算1500奪三振を達成した。史上61人目。残り「3」で臨んだマウンド。初回先頭のカナリオをカーブで空振り三振に斬り、上々のスタートを切った。2回2死一塁では、平良を見逃し三振に抑えて王手。3回先頭でカナリオから見逃し三振を奪って、通算1500奪三振に到達した。阪神では72年の江夏豊以来5人目の快挙となった。