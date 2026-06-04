元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が5月26日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「“ハマの番長”三浦大輔が恐れた意外な打者とピッチングの精度を上げる左手の使い方【ピッチャーズバイブル】」に出演。苦手だったピッチャーの名前を挙げた。古田敦也氏○「打った記憶全然ない」今回の動画には、吉井理人氏と三浦大輔氏がゲストとして登場。「打った記憶全然ない」と古田氏