6月は株主優待の権利確定銘柄が150以上あり、実用性の高い優待を用意している企業もあります。これからせっかく優待をもらうなら、日常生活で活用できるものを選びたいところ。本記事では、6月に権利確定する、お食事券・QUOカードや買物優待券など実際に使いやすい4銘柄を紹介します。○【6月権利確定】NISAで保有するのに向いている銘柄これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、6月に権利確定する優待銘柄。NISAの成