パスタ専門店「ジョリーパスタ」は今夏、オリジナルデザインのアイテムやお食事券が入った「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を発売。6月4日より、公式アプリにて抽選販売の受付を開始している。「ジョリーパスタの夏の福袋2026」「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材をモチーフとしたイラストやジョリーパスタのロゴがあしらわれた、オリジナルデザインのテーブルウェアが多数登場。さらに、レモンの形の可愛ら